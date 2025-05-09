Çolakoğlu Metalurji’nin 80. kuruluş yılına özel bilgi ve kültür yarışmasının finali, Kocaeli Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Kocaeli Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen bilgi ve kültür yarışmasının finali Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Koordinatör Cahit Aşkın, "80. yılımız vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlik, gelecek nesillerin eğitimine katkı sunmaya devam edeceğimizin bir göstergesi oldu" dedi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise yarışma finalinde, "Bugün burada olan öğrencilerimiz için bu yarışma önemli bir değer olarak kalacak, tarihe geçecektir. 23 Nisan’ın 105. yılına atfedilerek gerçekleşen bu anlamlı etkinliğin final ve ödül töreni için teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli şampiyonu Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu oldu

Finalde yarışmaya hak kazanan 12 okuldan öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Genel Kültür alanlarında hazırlanan sorularla bilgilerini yarıştırdı. Yarışmada dereceye giren tüm çocuklar Çolakoğlu Metalurji tarafından laptop, tablet ve bilgisayar ile ödüllendirildi. Yarışmada birinci olan Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu’na ödülünü Kocaeli İl Vali Yardımcısı Salih Bıçak takdim etti. İkinci olan Darıca Mehmet Akif Ortaokulu’na ödülü İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, üçüncü olan Başiskele Aydınkent Ortaokulu’na ise ödülü İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Kazım Selim Özkan takdim etti.