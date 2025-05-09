Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde çalınan motosiklet, jandarmanın 36 saatlik çalışmasıyla arazide ağaç dibine gizlenmiş halde bulundu, şüpheliler Çorlu’da yakalandı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde bir vatandaş, motosikletinin çalındığını belirterek jandarmaya müracaatta bulundu. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma ekipleri harekete geçti.

Kamera kayıtlarının titizlikle incelenmesi ve 36 saat süren saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin olay yerine motosikletle geldikleri, çaldıkları motosikletle bölgeden ayrıldıkları ve Çorlu yönüne ilerledikleri tespit edildi.

Yapılan takip sonucunda, şüpheliler M.E.A. (21) ve E.T. (21) Çorlu ilçesinde yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Çalınan motosiklet ise boş bir arazide, ağaç dibine gizlenmiş ve üzeri otlarla örtülmüş halde bulundu. Ekiplerce muhafaza altına alınan motosiklet sahibine teslim edildi. Her iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.