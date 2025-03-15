Samsun’da kağıt toplayıcısının "Ekmek Teknesi" yazan çekçek arabası görenleri tebessüm ettiriyor.

Samsun’da bir kağıt-karton toplayıcısının çekçek arabası, yazdığı anlamlı yazılar ve özgün süslemeleriyle dikkat çekiyor. Arabasında "Ekmek Teknesi" yazan vatandaş, geçimini kağıt toplayarak sağlıyor. Çekçeğini Türk bayrağı ve Samsunspor atkılarıyla süsleyen kağıt toplayıcısı, yaşam mücadelesini yansıtıyor. Azmiyle dikkat çeken vatandaşın ekmek mücadelesi görenleri hem tebessüm ettiriyor hem duygulandırıyor hem de ders veriyor.