Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi GreenMetric 2024 Dünya üniversiteler genel sıralamasına girdi.

Yükseköğretim kurumlarının çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendirildiği GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Dünya Sıralaması 2024’e Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ilk kez girdi. Genel sıralamada, Ahi Evran Üniversitesi 5 bin 410 puanla 845’inci sırada yer aldı. Türkiye’den ve 95 yabancı ülkeden toplam bin 477 üniversitenin sıralamaya dahil edildiği listede Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; Ortam ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık, Su, Toplu Taşımada, Eğitim ve Araştırma kategorilerinde aldığı puanlarla 845’inci oldu. KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocağil, GreenMetric sıralamasına üniversitenin ilk kez girdiğini belirterek ilerleyen dönemlerde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin daha üst sıralarda yer alacağına inandığını söyledi.

Rektör Karahocagil "Çevre kirliliğine neden olan atıklar geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlayarak bunu da sıfır atık politikasıyla gerçekleştirdik. Üniversitemizin çevre dostu üniversite olmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarıyla akademik ve bilimsel başarısını arttırdı"dedi.