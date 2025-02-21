Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı’nda gözler Kadooğlu Yağ stadındaki ürünlere çevrildi. Gerçekleştirdiği ihracatla 60’a yakın ülke sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini alıcılarıyla buluşturan Kadooğlu Yağ, bünyesinde ürettiği Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, Azime, Elianto ve Mutfakların Şefi markalarının yenilikçi ürünleriyle Dubai’de ilgi odağı haline geldi.

Global markaların adeta yarıştığı Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı’nda markalarıyla dikkat çeken Kadooğlu Yağ’a farklı kıtalardan gelen alım heyetleri yoğun ilgi gösteriyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut, "Her yıl gıda dünyasının merakla beklediği Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarına bu yıl da Kadooğlu Yağ ürün ve markalarının yer alması ve yoğun ilgi görmesi bir tesadüf değil, uzun yıllara dayanan kalite ve yüksek üretim kapasitesinin yanı sıra bünyesinde yer alan birbirinden farkı ürünleridir" dedi.

Fuarı ziyarete gelen AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Tarım Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Abudabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç, TİM Hububat Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ve beraberlerindeki heyetin de ziyaret ettiği Kadooğlu Yağ standı çeşitli ülkelerden gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerini Kadooğlu Yağ sunuyor

Gıda sektörünün en önemli firmaları arasında yer alan ve Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki gururu haline gelen Kadooğlu Yağ bünyesinde üretilen ve markaların fuarda gördüğü ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut, ülke ekonomisine sağladıkları yüksek katma değerleri arttırarak sürdüreceklerini dile getirdi. Akbulut, "Kadooğlu Yağ bünyesindeki markalarımız yurt içi ve yurt dışı pazarların aranan markası haline gelirken, gerçekleştirdiğimiz ihracatın yanı sıra oluşturduğumuz istihdamla da ülke ekonomisine sağladığımız katkılardan dolayı gururluyuz. 2025 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.