Kadın üreticiler ile tüketicileri buluşturan Üreten Kadınlar Çarşısı, bu hafta da Emek Uzay Çatılı Pazar Yeri’nde kapılarını açıyor. Kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satışa sunduğu çarşı, hem ekonomiye hem de sosyal yaşama katkı sunuyor.

Çeşitli stantlarda el işi ürünlerden yöresel lezzetlere kadar birçok alternatifin yer alacağı pazarda, ziyaretçiler alışverişin yanı sıra gün boyu eğlenceli anlar yaşayacak. Çarşı kapsamında sıra gecesi, çocuklara özel etkinlikler, yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca misafirlere gün boyunca çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Bu hafta daha renkli olacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Üreten Kadınlar Çarşısı’nın en önemli amaçlarından birinin kadın girişimcilerin desteklenmesi olduğuna dikkat çekerek, "Bu projede kadınlarımız bin bir emekle ortaya çıkardığı el emeği, göz nuru ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Kadınların buluşma noktası haline gelen Üreten Kadınlar Çarşısı, bu hafta daha renkli ve eğlenceli geçecek. Tüm vatandaşlarımızı 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12.00’da kapılarını açacak pazara bekliyorum" dedi.