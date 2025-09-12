Erzurum’a bağlı Olur ilçesi Kaymakamı Semanur Kalkan, uluslararası bir misafir grubunu makamında ağırladı.

Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abel Udo UDOH ve eşi Havva Abel UDOH, Olur İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vahide Yılmaz’a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, Kaymakam Semanur Kalkan’a da nezaket ziyaretinde bulundu.

Nijeryalı akademisyen Doç. Dr. Abel UDOH, Türkiye’de yürüttüğü akademik çalışmalar ve kültürel etkileşim çerçevesinde Erzurum’un Olur ilçesine ilk kez geldiğini belirtti. Ziyaret sırasında ilçenin tarihi, coğrafi yapısı, kültürel değerleri ve kalkınma potansiyeli hakkında bilgiler veren Kaymakam Kalkan, misafirlerine Olur’un sosyal yapısını ve özellikle kırsal kalkınmaya yönelik projeleri de anlattı.

Ziyaret sırasında Kaymakam Kalkan, Olur’un önemli bir değeri olan ve coğrafi işaret tesciline sahip Karnavas Dut Pekmezinden misafirlerine hediye etti. Kalkan, bu ürünün sadece bölgenin değil, Türkiye’nin de dikkat çeken doğal lezzetlerinden biri olduğunu vurguladı. Samimi bir sohbet ortamında geçen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle devam etti. Misafirler, gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Türkiye’nin doğusundaki bu şirin ilçeyi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Görüşmenin sonunda hatıra fotoğrafı çektirilerek ziyaret ölümsüzleştirildi.