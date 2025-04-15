Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde 2 gün süren ’İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi Uygulayarak Kırsal Kesimdeki Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar Oluşturma’ projesi kapsamında Susuz Tarım ve Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

Niğde’nin beldelerinden ve kadın kooperatifleri üyelerinden oluşan 103 kadının katılımıyla gerçekleşen eğitim, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İklim değişikliği ile mücadele ve kuraklığa karşı adaptasyonun öneminin vurguladığı eğitimde, kırsal bölgelerdeki üreticilerin ekonomik gücünü koruyabilmesi için susuz tarım teknikleri ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği üzerine bilgiler paylaşıldı. Dr. Serkan Sayın ve Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci’nin konuşmacı olarak katıldığı eğitimle ilgili bilgi veren Proje Yürütücüsü Deveci; "Kadınlara iklim değişikliğinde farkındalık oluşturma, ekonomik fırsat yakalayabilmeleri, kompost, solucan gübresi, mantar yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve bunlarla ilgili kooperatif kuracaksa sürdürülebilir olarak neler yapabilecekleri konusunda proje kapsamında eğitimler veriyoruz. Doğaya saygılı üretim modellerini, susuz tarımın önemini ve kadın emeğinin bu dönüşümdeki kilit rolünü anlatıyoruz. Toprağın bereketiyle kadının gücü birleştiğinde, iklim krizine karşı yeşeren umutların ne kadar güçlü olduğunu gördük" ifadelerine yer verdi.

2023 yılı Aralık ayında hayata geçirilen İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi Uygulayarak Kırsal Kesimdeki Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar Oluşturma projesi kapsamında kırsalda yaşayan kadınlara iklim değişikliğinde farkındalık oluşturma, tarımsal atıkları organik gübrelere dönüştürme ve mutfakta sıfır atık ve susuz tarım konularında eğitimler veriliyor.