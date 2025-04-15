Niğde genelinde 10-15 Nisan tarihleri arasında etkili olan ani sıcaklık düşüşleri, kar yağışı ve don olayları, tarım alanlarında ciddi zarara yol açtı.

Meyve ağaçlarını zirai dondan korumak için ateş yakan, spring su uygulaması ile meyve gözlerini korunmaya çalışan çiftçilerin tüm çabası etkili olan soğuğun ardından sonuçsuz kaldı. Hava sıcaklığının bazı bölgelerde -14 dereceye kadar düştüğü kentte yaşanan olumsuz hava şartlarının ardından elma üretimin yoğun yapıldığı Niğde’nin Dündarlı, Hacıbeyli köyleri ile Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı bazı beldelerdeki üreticiler bir araya gelerek bahçelerindeki hasarları inceledi.

Üretici Muzaffer Dinçer ve Nuh Demirkazık ise meyve bahçelerinin masraflarının büyük ölçüde yapıldığını sadece sulaması ve meyvenin toplanmasını kaldığını söylediler. Üretici Ramazan Yartunç ise "Bahçelerimiz kundaktaki çocuk gibi. Bu ağaçlara bakmamız lazım, ayağa kaldırmamız lazım. Tahıl değil ki biz bunu sökelim tekrar dikelim. Bu don nedeniyle 4 sene geriye attık" şeklinde konuştu.

Niğde Valiliği koordinesinde, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı

Öte yandan, yaşanan olumsuz hava şartlarının ardından Niğde Valiliği, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi adına çalışmaların titizlikle sürdüğünü açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, başta üzüm, elma ve kiraz olmak üzere pek çok meyve dikim alanında don olayına yol açmış bu durum bitkisel üretimi olumsuz yönde etkilemiştir. Üreticilerimizin büyük emek ve özveriyle elde ettiği ürünlerin zarar görmesi hepimizi derinden üzmüştür. Niğde Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada gerekli tespit çalışmalarını yürütmekte olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bu zor süreçte her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha önemle vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.