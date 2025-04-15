Güney Kore hükümeti, kritik öneme sahip yarı iletken sektörüne yönelik destek paketinin miktarını geçtiğimiz yıl açıkladığı 26 trilyon wondan (yaklaşık 18.2 milyar dolar) dörtte bir oranında arttırarak 33 trilyon wona (yaklaşık 23.1 milyar dolar) çıkarma kararı aldı. Söz konusu adımın, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle birlikte artan politika belirsizliği ve Çinli rakiplerin rekabetine karşı sektörü korumayı hedeflediği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikaları küresel ticarette belirsizliğe yola açarken, Güney Kore hükümetinden kritik önemdeki yarı iletken sektörünü korumaya yönelik yeni bir hamle geldi. Güney Kore Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yarı iletken sektörüne yönelik destek paketinin miktarının geçtiğimiz yıl açıklanan 26 trilyon wondan (yaklaşık 18.2 milyar dolar) 33 trilyon wona (yaklaşık 23,1 milyar dolar) çıkarılacağı bildirildi. Söz konusu adımın mevcut ABD yönetimiyle birlikte artan politika belirsizliği ve Çinli rakiplerin rekabetine karşı sektörü korumayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada, "Yerel firmaların yarı iletken sektöründeki küresel yarışta artan zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için agresif bir mali yatırım planı hazırlandı" denildi. Yeni plan kapsamında çip endüstrisine sağlanan mali yardım miktarının da 17 trilyon wondan (yaklaşık 11.9 milyar dolar) 20 trilyon wona (yaklaşık 14 milyar dolar) yükseltileceği aktarıldı.

Maliye Bakanı Choi: "Şirketlere aktif mali destek sağlayacağız"

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok ise bir hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ticaret savaşı riskiyle karşı karşıya olan Güney Koreli şirketleri desteklemenin tam zamanı olduğunu vurguladı. Bu nedenle yarı iletken endüstrisine yönelik desteğin toplam miktarını 33 trilyon wona çıkarma kararı aldıklarını ifade eden Choi, "Çip endüstrisinin altyapı yatırımlarına aktif mali destek sağlayacağız. Ayrıca gelişmiş malzemeler ve bileşenler üreten küçük ve orta ölçekli şirketlerin yatırımlarını sübvanse edeceğiz" şeklinde konuştu.

Trump’ın açıklamaları endişeye neden olmuştu

Güney Kore’nin 2024 yılında gerçekleştirdiği yarı iletken ihracatının boyutu, ülkenin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 21’ine tekabül eden 141.9 milyar dolara ulaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal yarı iletkenlere uygulanacak yeni gümrük vergisi oranlarını yakında açıklayacağını duyurması, Güney Kore’deki yarı iletken sektöründe endişeye neden olmuştu.