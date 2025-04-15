Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği 6 yılda kırsal mahallelere yapılan yatırımlarla fark oluşturdu. 674 milyon TL’yi aşan yatırımla, kırsalda adeta hizmet seferberliği yaşanırken, Başkan Büyükkılıç, neredeyse hizmet götürülmeyen mahalle bırakmadı, kırsalı baştan aşağı yeniledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde 2019-2025 döneminde kırsal mahallelere yönelik yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen projeler, yerel yönetimlerde örnek gösterilen bir başarı hikâyesine dönüştü. Kilitli parke, çocuk oyun grupları, mezarlık duvarları, hazır mezarlar, halı sahalar, sosyal tesis ve okul onarımları ile masa, sandalye, bank gibi temel ihtiyaçlara yönelik yatırımlar toplamda 674 milyon 366 bin TL’yi aştı.

Her mahalleye hizmet götürüldü

Kırsala yönelik yatırımlar kapsamında, 344 mahallede ihale ile kilitli parke yapımı, 361 mahalleye üretimden parke verilmesiyle toplam 3 milyon 979 bin 632 metrekare kilitli parke döşendi. Bu hizmet için 349 milyon TL harcandı. 448 mahalleye çocuk oyun grubu kazandırılarak, kırsalda yaşayan çocuklar için modern oyun alanları oluşturuldu. 279 mahallede mezarlık duvarı, 193 mahallede hazır mezar, 135 mahallede halı saha yapılırken, her biri mahallelerin sosyal dokusuna önemli katkı sundu. 459 mahallede bina, sosyal tesis, cami, okul yapım ve onarımı gerçekleştirilerek eğitim ve ibadet ortamları modernleştirilirken, ayrıca 16 ilçe ve mahalleye toplam 37 bin 218 adet masa, sandalye, bank ve kamelya gibi sosyal donatılar temin edildi.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz kırsalı, şehrin asli bir parçası olarak görüyor, merkeze ne yapıyorsak kırsala da onu yapıyoruz," diyerek hizmet anlayışını özetliyor. Göreve geldiği günden bu yana yatırım lideri olarak anılan Büyükkılıç, ‘ulaşılmadık mahalle, el atılmadık ihtiyaç kalmayacak’ ilkesiyle Kayseri’nin dört bir yanına hizmet ulaştırdı.

Kırsalda yaşam kalitesi yükseliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce 2019-2025 yılları arasında 674 milyon 366 bin TL’lik yapılan yatırımlar yalnızca fiziki yapıları değil, aynı zamanda kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini de arttırdı. Oyun parklarından spor alanlarına, camilerden okullara kadar uzanan geniş yelpazede yürütülen çalışmalar, kırsalda sosyal ve kültürel hayatı canlandırıyor.