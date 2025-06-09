Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu şantiyesinde, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan kadın personele "Şiddet, şiddet türleri ve şiddetle mücadele yöntemleri; kadın sağlığı sorunları" konularında atölyeler düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi Toplumsal Eşitlik Merkezi tarafından, Zincirlikuyu şantiyesinde, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetler Müdürlüğü’nde görev yapan kadın personele yönelik atölyeler düzenlendi. Atölyelerde şiddet, şiddet türleri ve şiddetle mücadele yöntemleri; kadın sağlığı sorunları, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve erken tanının önemi, menopoz gibi konular anlatıldı.

Öte yandan 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi ve Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin velilerine de kadın sağlığı sorunları konulu atölye düzenlenerek bilgiler verildi.