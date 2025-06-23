Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri için UKOME tarafından trafik düzenlemesi yapıldı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karara göre, inşaat süresince çevredeki 3 sokakta "tek yön" düzenlemesi yapıldı. Sanayi Sokak, İnal Sokak ve Tarlaiçi Sokakta 25 Haziran 2025 Çarşamba gününden itibaren UKOME tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar taşıt trafik akışı tek yönlü olarak sağlanacak.

"Trafik tek yönlü olarak işleyecek"

Sürücülerin ve yayaların belirtilen sokaklarda trafik kurallarına uyması istenirken UKOME tarafından şu açıklama yapıldı:

"Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri’nin inşaat çalışmaları nedeniyle Sanayi Sokak, İnal Sokak ve Tarlaiçi Sokak’ta UKOME tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar trafik tek yönlü olarak işleyecek. Bu düzenleme, bölgede can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Hafriyat araçları inşaat bölgesinden çıkışta: Şentürk Sokak, Tarlaiçi Sokak, Asarcıklı Caddesi, Yunusemre Caddesini takiben Çevreyolu güzergâhını; inşaat alanına dönüşlerinde: Asarcıklı Caddesi, Halkçarşısı Sokak, Şentürk Sokak güzergâhını kullanacaklardır. Sanayi Sokak, İnal Sokak ve Tarlaiçi Sokak üzerindeki iş yerlerinde mal indirme ve bindirme işlemleri sabah 07.00-10.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecektir."