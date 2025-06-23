Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) tarafından düzenlenen 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Şener Şen Salonu’nda düzenlenen törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, "Mezuniyet sevincinizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz üzere Anadolu Üniversitesi, özel eğitim alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öncü bir konumdadır. Bu öncülükte ÜYEP önemli bir rol oynamaktadır. Bu vesileyle ÜYEP yönetimine, tüm öğretmenlerimize ve emeği geçen çalışanlara gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz, yoğun ve özveri gerektiren bir süreci başarıyla tamamlayarak mezun olma hakkı kazandılar. Kendilerini yürekten kutluyorum" dedi.

"Uzun soluklu geçen bu süreci yılmadan keyifle sürdürdüğünüzü biliyorum"

ÜYEP Müdürü Prof. Dr. Fatih Karabacak, "Dört yıldır her hafta sonu bu programın bir parçası oldunuz. Uzun soluklu geçen bu süreci yılmadan, usanmadan ve üstelik keyifle sürdürdüğünüzü biliyorum. Bu nedenle öncelikle tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Aynı şekilde ailelerimizi de tebrik etmek istiyorum. Dört yıl boyunca her hafta sonu çocuklarını buraya getirip saatlerce onları sabırla beklediler. Bu, büyük bir özveridir ve bu süreci ancak güçlü bir destekle tamamlayabilirdiniz. Bu çerçevede hem öğrencilerimizi hem de ailelerini emekleri için gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Bilimle eğitimin bu kadar güzel harmanlandığı bir programda yer almak büyük bir mutluluk"

Üstün Yetenekliler Eğitim Programı mezunu olan Hamza Efe Doğan, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada ÜYEP sürecine dair deneyimlerini yeni mezunlarla paylaşarak şunları söyledi:

"2019 yılında ÜYEP’ten mezun oldum ve aynı yıl fen lisesine başladım. Şu anda tıp fakültesi eğitimimin ikinci yılını tamamlamış durumdayım. Altı yıl önce, şu anda sizin bulunduğunuz yerde bulunan bir ağabeyiniz olarak yaşadığınız heyecanı, hüznü ve mutluluğu çok iyi anlayabiliyorum. ÜYEP’te eğitim aldığım dört yıl boyunca bilimin ve eğitimin bu kadar güzel harmanlandığı bir programda yer almak, işin en mutluluk verici kısmıydı. Ben hâlâ mezun arkadaşlarımla görüşüyorum; birlikte bilimsel paylaşımlarda bulunuyor ve güzel zamanlar geçiriyoruz."

Törenin sonunda mezun olan öğrenciler, mezuniyet belgelerini Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, ÜYEP Kurucu Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak, ÜYEP Müdürü Prof. Dr. Fatih Karabacak ve İBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. S. Serhat Serter’in elinden aldı.

Programa, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, ÜYEP Kurucu Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak, ÜYEP Müdürü Prof. Dr. Fatih Karabacak, İBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. S. Serhat Serter, ÜYEP öğretim elemanları, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.