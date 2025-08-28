Yunusemre Belediyesi’nin desteklediği Anne Eli Kadın Kooperatifi, girişimci kadınların üretim yaparak kazanç elde etmesine imkan sağlayacak.

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde kurulan S.S. Anne Eli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Yenimahalle’de düzenlenen törenle açıldı. Kadın emeğinin ön plana çıkacağı kooperatif, kadınlara hem sosyalleşme hem de aile ekonomisine katkı imkanı sunacak.

Açılış törenine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Haydar İzci ve Mehmet Mesut Doğan’ın yanı sıra CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci, CHP İl yöneticileri, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılıç, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, kadın emeğinin önemine dikkat çekerek, "Anne elinin lezzetiyle yapılan ürünler hem sofralara ulaşacak hem de kadınlarımızın ev ekonomilerine destek olacak. Kadınlarımız bu kooperatif sayesinde sosyalleşirken üretimden gelir elde edecek. Kooperatifçiliği çok önemsiyoruz, bu nedenle yeni kooperatifimize bol kazanç diliyorum" dedi.

Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılıç ise kent konseylerinin sivil toplum için önemine vurgu yaparak, "Bugün açılan Anne Eli Kadın Kooperatifi kente önemli katkılar sunacaktır. İlk etapta 11 kadın girişimci ile yola çıkan kooperatif, ilerleyen dönemde şubeleşerek ve diğer kooperatiflerle işbirliği yaparak Yunusemre’yi daha ileriye taşıyacak" diye konuştu.

Açılış programı sonunda kadın girişimcilerin el emeği ürünleri katılımcıların beğenisine sunuldu.