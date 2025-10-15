Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kurulan ‘Samsat Çöreği’ tesisinde üretime katılan kadınlar ekonomiye katkı sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Samsat Belediyesi tarafından açılan tesiste ilk etapta 12 kadın istihdam ediliyor. Önümüzdeki günlerde istihdam edilen kadın sayısı 50’yi bulacak.

Tarihi asırlar öncesine dayanan ve Adıyaman’ın vazgeçilmez yöresel tatlarından olan Samsat Çöreği (bayram taplaması) artık sadece evlerde ve kara fırınlarda üretilmiyor. Belediye tarafından kurulan bu tesis ile hijyenik şartlarda, kadınlar tarafından seri üretim yapılıyor. Yılın 12 ayı tüketilen çörekler özellikle bayramlarda, bayramlaşmaya gelen misafirlere ikram ediliyor.

İçerisinde un, rezene, susam, çörek otu, tuz, bitkisel susuz yağ ve sarı gelin otu bulunan Samsat Çöreği, sipariş ile Türkiye’nin tüm illerine gönderiliyor. Aynı merkezde önümüzdeki günlerde yufka ev ekmeği üretimi de yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Kadın istihdamı bizim için önemliydi, kadın istihdamını burada yakaladık. Türkiye’nin çeşitli illerinden artık büyük talepler geliyor. Bu talepleri karşılama adına kapasite arttırımına gideceğiz. Hatta önümüzdeki günlerde vardiyayı da arttıracağız. Yöresel olarak bizim sac ekmeği dediğimiz yufka ekmeğin üretim tesisi de olacak bunun paralelinde. Totalde tesisimiz bittiğinde 50 kadın istihdamına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Çok ciddi pazarda yer edindi. Hem ekonomik olarak ürettiğimiz ürünleri ucuz piyasaya sürüyoruz. Hem de gerçekten çok hijyenik sağlık açısından da çok güzel bir ortamda üretiyoruz ve etken bir madde de kullanmıyoruz burada" dedi.

Çalışan kadınlardan Ayşegül Açıkalın ise, "Bu bizim dedelerimizden, ninelerimizden kalmış bir kültür. Eskiden bayramlarda yapılırdı, Samsat Taplaması denilirdi. Hem eşimize, ailemize, çocuklarımıza katkı sağlamış oluyorum hem burada işte daha çok sosyalleşiyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışan kadınlardan Zeliha Karakuş ise "Para kazanıyoruz, evimize harcıyoruz. Oğlumu evlendireceğim ve onun hazırlıkları için de çok iyi oluyor. Geçen gittim oğlumun çeyizini adım. Yani kazanıyorum. Önceden eşimden para alıyordum şimdi ben eşime veriyorum" diye konuştu.