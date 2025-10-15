Bolu ve çevre illere hizmet veren, günde yaklaşık 4 bin hastanın hizmet aldığı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde park sorunu yaşanıyor. Otopark yetersizliği nedeniyle araçlarını gelişigüzel yol kenarına park eden vatandaşlar ulaşımı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yeni otopark alanları oluşturulmasını talep etti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin giriş kısmında bulunan İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yaşanan park yoğunluğu, hem ambulansların hem de vatandaşların giriş-çıkışlarını zorlaştırıyor. Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük olmak üzere çevre illerden de gelenlerle birlikte günde yaklaşık 4 bin kişinin hizmet aldığı hastanenin yolu üzerinde özellikle sabah ve öğle saatlerinde çift sıra park edilen araçlar yüzünden trafik sıkışıyor.

Vatandaşlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğü’nün yetkili olduğu hastane çevresinde trafik akışının düzenlenmesini ve yeni park alanlarının oluşturulmasını istedi. Bu konuda henüz bir çalışma başlatılmadığı öğrenildi.