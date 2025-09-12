Ortaca Ekşiliyurt mahallesinin kadın muhtarı Meral Uysal, mahalle sakinlerine evinde köpeği olan ve kayıt yaptırmayan uyarıda bulunarak sahipli başıboş köpekler için ceza uygulanacağını açıkladı.

Ekşiliyurt Mahalle Muhtarı Meral Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli mahalle sakinlerim. Muğla Valiliğimizin aldığı kararla sahipsiz ve kayıtsız olan köpekler toplanacaktır. Evinde köpeği olan ve henüz kayıt yaptırmayıp çip taktırmayan vatandaşlarımız en geç 2 iş günü içinde bana bildirim yapması gerekmektedir. Çipsiz köpekler barınak tarafından kaydı tamamlanıp tekrar sahibi tarafından sahiplendirilebilecektir. Kayıt yaptırmadığı tespit edilen vatandaşlar için yüksek miktarlarda cezai yaptırım uygulanacaktır. Kayıtlı köpeği bulunan vatandaşlarımız ise evi bahçe duvarı ya da teli ile çevrili değilse, köpeklerini boş şekilde bırakamayacaktır ve köpeğini bağlamak zorundadır. Sahipli ve başıboş şekildeki köpekler içinde sahibine cezai yaptırım uygulanacaktır. Cezalar 70 bin TL ve 120 bin TL arasında değişmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması nedeniyle kayıtsız köpeklerini en kısa sürede bana bildirmeleri ve sahipli olanlarında bahçesi çevrili ve kapalı değilse köpeklerini takması gerekmektedir" dedi.