Kadın sağlığı alanında deneyimli hekim kadrosunu güçlendirmeye devam eden Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sonay Öztaş’ı bünyesine kattı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve uzmanlık eğitimini Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Op. Dr. Sonay Öztaş, mesleki kariyeri boyunca Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Hastanesi gibi önemli sağlık kurumlarında görev yaptı.

Kadın hastalıkları, gebelik takibi, doğum, jinekolojik cerrahi ve menopoz dönemi takibi gibi birçok alanda kapsamlı hizmet sunan Dr. Öztaş, ANKA Hastanesi’nde hasta kabulüne başlamış olup bölgedeki kadın sağlığı hizmetlerine değer katmayı hedefliyor.

ANKA Hastanesi yetkilileri, "Kadın sağlığı konusunda bilgi ve deneyimiyle öne çıkan Op. Dr. Sonay Öztaş’ın ekibimize katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Hastalarımıza güvenli, modern ve etik hizmet sunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.