Battalgazi Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 95 bin metrekarelik çim üretim tesisiyle yerli üretimi artırarak, 40 bin metrekarelik alanda çim serimini sürdürüyor. Bu sayede hem maliyetler düşüyor hem de ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırılıyor.

Battalgazi Belediyesi, kendi üretim tesisinde yılda iki kez gerçekleştirdiği çim üretimiyle ilçedeki park, bahçe alanlarında yürütülen peyzaj çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyor. Yerli üretimle sağlanan ekonomik verimlilik, hem bütçeye katkı sağlıyor hem de çalışmaların daha planlı ve hızlı ilerlemesine imkan tanıyor.

Bu kapsamda Derme Deresi bahçe alanı ile Alacakapı, Vaizpınarı ve Dolamantepe parklarında toplam 40 bin metrekarelik alanda çim serimi gerçekleştirildi. Parkların estetik görünümü artarken, vatandaşların dinlenip vakit geçirebileceği yeşil alanların sayısı da çoğalıyor. Yerli üretim sayesinde birim maliyetler düşerken, kaynak ve zaman tasarrufu da sağlanıyor.

Battalgazi Belediyesi’nin geliştirdiği üretim modeli, yalnızca görsel bir iyileşme sunmakla kalmıyor; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlıyor. Yerli üretim anlayışıyla hareket eden belediye, sürdürülebilir peyzaj yönetimini destekleyerek kentsel çevrenin kalitesini yükseltiyor.

Bu yaklaşım, uzun vadede çevresel farkındalığı artırmayı ve daha yaşanabilir bir Battalgazi’nin inşasını amaçlıyor. Model kapsamında kaynaklar verimli kullanılırken, vatandaşlar daha fazla yeşil alanla buluşuyor. Ayrıca uygulama, merkezden kırsala tüm mahallelerde yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarla belediye bütçesine de doğrudan katkı sunuyor.