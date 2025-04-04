UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Kadın A Milli Kadın Futbol Takımı, üçüncü maçında Slovenya’ya 3-0 mağlup oldu.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’un 3. haftasında Türkiye, deplasmanda Slovenya ile karşılaştı. Ljubljana’daki Sportni Park Stadyumu’nda Fransız hakem Victoria Beyer’in yönettiği mücadelede ay-yıldızlılar, rakibine 3-0 mağlup oldu. Rakibin gollerini 29. dakikada Spela Kolbl, 36. dakikada Zara Kramzar ve 65. dakikada penaltıdan Lara Prasnikar attı.

Milliler, ilk maçında Dublin’de İrlanda Cumhuriyeti’ne 1-0 yenilmiş, Pendik Stadı’nda Yunanistan’ı 1-0 yenmişti. Gruptaki diğer karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti, deplasmanda Yunanistan’ı 4-0 mağlup etti.