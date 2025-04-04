Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programla Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 28. yıldönümünde anıldı.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı binasında düzenlenen programa MHP yöneticileri, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Mehmet Altınok, TÜRKAV Kütahya Şube Başkan Ünal Türe, yönetimleri ve ülkücü camianın mensupları katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Alparslan Türkeş’in hayatını anlatan kısa film gösterimi yapıldı, lokma ikramında bulunuldu.

Programda konuşma yapan Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, "Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in sarsılmaz kalesi, Türk-İslam Ülküsü’nün yılmaz savunucusu, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i, vefatının 28. yılında tüm Ülkücüler olarak rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Başbuğumuz; imanlı duruşu, kararlı tavrı ve çelikten iradesiyle Türk dünyasına yön vermiş, fikirleriyle yol göstermiş, 9 Işık Doktrini’ni yalnızca sözde değil, özde bir hayat düsturu haline getirmiştir. Onun açtığı yolda yürüyen bizler, emanetine sahip çıkmakta daima kararlıyız. Bu emanetlerden biri olan Ülkü Ocakları Türk milletinin istikbali ve bekası için gece gündüz demeden çalışan, ahlaklı, şuurlu ve mücadeleci bir Türk gençliği yetiştirmenin çabası içindedir. Bu kutlu yürüyüşte, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin dirayetli duruşu ve öncülüğü, bizler için hem istikamet hem de kuvvet demektir. Liderimizin taşıdığı fikir ve mücadele mirası, Başbuğumuzun çizdiği yolda bizlere yön vermektedir. Ülkü Ocakları olarak bizler; Türk milletinin birliği, Türk devletinin ebedi varlığı ve Türk gençliğinin istikbali için var gücümüzle çalışmaya ant içtik" diye konuştu.