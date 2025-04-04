Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mart 2025’te elde edilen 23,4 milyar doların aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek 5’inci ihracatı olduğuna dikkati çekerek, "Eğer takvim etkisi olmasaydı biz 24.5-25 milyar dolar ihracatı başarabilecektik. Son 22 ayın 13’ünde aylık ihracat rekoru kırmış durumdayız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mart ayı dış ticaret rakamlarını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Bolat, uyguladıkları ekonomi programının olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirterek, pandemi döneminde dahi büyüme performansını sürdürmeyi başaran Türkiye ekonomisinin, 2020’de yüzde 1,9, 2021’de yüzde 11,4, 2022’de yüzde 5,5, 2023’te yüzde 5,1, 2024’te ise yüzde 3,2 oranında büyüdüğünü ifade etti. Bolat, Türkiye’nin Dünya Bankası’nın tanımlarına göre üst gelirli ülkeler ligine yükseldiğine işaret ederek, "Tam 39 ay sonra enflasyon yüzde 38,1’e indi" dedi.

"Türkiye de yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanan ülkeler arasında yer aldı"

Küresel çaptaki bazı gelişmelerin de ticareti etkilediğine vurgu yapan Bolat, "Trump yönetimi, bütün dünya ülkelerine ilave gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Türkiye de yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanan ülkeler arasında yer aldı" şeklinde konuştu.

"Tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik"

Bolat, mart ayı dış ticaret verilerinin müjde niteliğinde olduğunun altını çizerek, "Tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik, yüzde 3,2’lik artışla 23.4 milyar dolara ulaştık. İki takvim gününün kaybedilmesine rağmen, bu başarıyı ihracatçılarımızla birlikte elde ettik. Tüm ihracatçılar ailesine çok teşekkürler ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Mart 2025’te elde edilen 23,4 milyar doların aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek 5’inci ihracatı olduğunu dikkati çeken Bolat, takvim etkisi olmasaydı bu rakamın çok daha yüksek seviyelerde olabileceğini belirtti. Bakan Bolat, son 22 ayın 13’ünde aylık ihracat rekoru kırıldığına işaret ederek, "Cumhuriyet tarihimizin, yıllıklandırılmış en yüksek rakamına martta ulaştık. Son 12 ayda, 263,4 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik, bu da yıllıkta yüzde 2,1 artış demektir, toplamda 5,5 milyar dolar ilave artış anlamına gelmektedir. 28 Mart’ta 2 milyar 65 milyon dolar günlük ihracatla, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamını elde ettik" dedi.