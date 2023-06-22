Malatya’nın Akçadağ ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ile dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi. Yaklaşık 15 dakika süren yağış tonlarca meyvenin dökülmesine neden oldu.

Malatya’da Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan şiddetli fırtına ve dolu yağışı uyarısının ardından Akçadağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış yer yere doluya dönüştü. Şiddetli fırtına ile etkili olan yağış kayısı bahçelerine büyük zarar verdi.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağış tonlarca meyvenin dökülmesine neden oldu.