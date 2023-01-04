Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yapılan açıklamaya göre, ilçenin Çakmak mahallesi Subaşı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye KOM Şube Müdürlüğü ve Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gitti. Ekipler, bir araçla birlikte 2 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 3 adet sikke, 22 adet tarihi eser niteliği taşınan obje ve kaçak kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıslar hakkında incele başlatıldı.