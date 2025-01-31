SUBÜ Erasmus Koordinatörlüğü’nün KA171 çerçevesinde hazırladığı proje ile Türkiye Ulusal Ajansı’ndan aldığı destek miktarı, sunulan ara raporun ardından 366 bin 210 Euro’ya yükseltildi. Böylelikle SUBÜ, 113 üniversite arasında en yüksek bütçeye sahip ikinci üniversite oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Erasmus Koordinatörlüğü, öğrenciler ile akademik ve idari personellerin Erasmus+ program ülkesi olmayan üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim ortamını deneyimlemesi ve kazanımlarını artırması için KA171 çerçevesinde sunduğu proje ile Türkiye Ulusal Ajansı’ndan 201 bin 360 Euro destek sağlamıştı. Ara rapor değerlendirmesinin ardından bütçe 366 bin 210 Euro’ya yükseltildi. Böylelikle SUBÜ, projeleri olumlu sonuçlanan 113 üniversite arasında en yüksek bütçeye sahip ikinci üniversite oldu.

Türkiye Ulusal Ajansı, ara rapor incelemesi sonucunda SUBÜ’nün 2023 yılındaki proje başvurusunda taahhüt ettiği faaliyetleri fazlasıyla yerine getirdiğini belirledi. İlgililik kriteri doğrultusunda konsolide puanı yüksek olan kurumlara öncelik veren Ajans, başarıları nedeniyle SUBÜ’yü bütçe arttırımı ile ödüllendirdi. Son proje ile 12 gelen ve 28 giden yönlü hareketlilik gerçekleştiren SUBÜ’nün hareketlilik sayısı iki katına çıkarıldı. 50’den fazla ülkedeki 71 ortak üniversite ile değişim faaliyetleri daha geniş bir kapsama ulaştırıldı. SUBÜ, 150’ye yakın üniversite ortaklığıyla yürüttüğü projelerdeki tecrübelerini, Türkiye Ulusal Ajansı’nın davetiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen KA171 Bilgilendirme Toplantısı’nda Türkiye’deki tüm üniversitelerle paylaşmıştı. Toplantıda SUBÜ Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Engin Can, üniversitenin güçlü kadrosunun başarılardaki etkisini ve iyi uygulama örneklerini içeren bir sunum gerçekleştirmiş ve SUBÜ’nün uluslararasılaşma vizyonu ile birlikte akademisyen, idari personel ve öğrencilerin kapasite gelişimlerine bağlılığına vurgu yaparak Erasmus+ programları kapsamında etkin yönetim becerisine ulaştıklarını ifade etmişti.

Bütçenin artırılmasına yönelik düşüncelerini paylaşan SUBÜ Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Engin Can, “2019 yılında 9 bin Euro ile başladığımız yolculukta, şu an Erasmus+ projelerinin farklı kalemlerinde 1 milyon Euro’yu aşan bütçeye ulaştık. Bu nedenle desteklerini bizden esirgemeyen ve yolumuzu açan üniversitemiz üst yönetimine, büyük özveriyle 7/24 prensibiyle çalışan Erasmus Koordinatörlüğü ekibimize, üniversitemizin tüm birimlerine yaptığımız düzenli bilgilendirme ziyaretlerinin sonucunda bize destek olan ve özellikle KA171’in bu denli başarıya ulaşmasını sağlayan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde Erasmus+’ın imkanları dahilinde yeni projelerle üniversitemizin uluslararası tanınırlığını, ortaklıklarını ve iş birliklerini daha da arttıracağız” diye konuştu.