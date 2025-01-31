Muş Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde (ÇEKOM) yarıyıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Çarkıfelek ÇEKOM” etkinliği büyük beğeni topladı

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde (ÇEKOM) kalan çocuklar için yarıyıl tatili boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocukların keyifli vakit geçirmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Tatilde düzenlenen etkinlikler kapsamında “Çarkıfelek ÇEKOM” yarışması da yapıldı. Eğlenceli ve öğretici bir formatta hazırlanan yarışma ile çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlandı. Etkinliklere katılan çocuklar, keyifli anlar yaşarken, bilgi ve becerilerini de geliştirme fırsatı buldu.

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirten Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, “Bugün burada Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’mizde (ÇEKOM) yarıyıl tatiline özel düzenlediğimiz etkinliklerin bir parçası olarak gerçekleştirdiğimiz “Çarkıfelek ÇEKOM” yarışmasının mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amacıyla hazırladığımız bu yarışma, onların sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çocukların yalnızca barınma ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar her alanda gelişimlerini desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz etkinliklerle onların kendilerini ifade etmelerine, yeteneklerini keşfetmelerine ve özgüven kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın mutlu, başarılı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı burada neşeyle, kahkahalarla görmek bizim için en büyük mutluluk. Bu etkinlikte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük ödülümüz” dedi.