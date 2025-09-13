Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Konyaspor maçının ardından, "Her zaman tüm gücümüzle oynamazsak galibiyet almak çok zor oluyor, burası çok zor bir lig" dedi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Bence iki takım açısından da çok güzel bir maç oldu. Özellikle ilk 30-35 dakikada biz golü bulana kadar çok iyiydik. İki takım da çok harika pozisyonlara girdi. İlk 20 dakikada ise biz daha çok geçiş pozisyonları bulduk. Belki daha fazla gol atabilirdik ama şunu söyleyebilirim; bugün maça gelmiş herkes eminim ilk yarıdan çok keyif almıştır. Çünkü iki takım adına da çok iyi bir maç oldu. Ama bizim için önemli olan kulübeden oyuna giren oyuncularımızın çok katkıda bulunmuş olmaları ve bunu anlamış olmaları çünkü bizim için takımımızda her oyuncu bizim için önemli. Sonradan gelen oyuncularımızın da ne kadar değerli olduklarının farkındalar. Oyuna girdiler ve çok iyi bir şekilde katkıda bulundular. Bu bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Burası çok zor bir lig"

Lige biraz kötü başladıklarını belirten Pereira, "Şu anda üst üste iki galibiyet aldık. Ama bunu bir kenara bırakıp artık ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çünkü Türkiye ligi çok zor bir lig. Bunun farkındayız. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Herkesin yüzde 100’ünü vermesi gerekiyor. Yüzde 100’ünden az bir performansı hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Çünkü bu şekilde oynamazsak, her zaman tüm gücümüzle oynamazsak galibiyet almak çok zor oluyor. Burası çok zor bir lig. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.