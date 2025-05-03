Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Kayserispor maçının ardından, "Bundan sonraki deplasman maçımızda 3 puan almak için oynayacağız’’ dedi.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Yine iyi başladığımız bir maç oldu diyebilirim. Aynı şekilde Samsunspor ve Trabzonspor’a karşı da maça iyi başlamıştık ama burada iyi başladık ve sonuç olarak oyunumuzun karşılığında golü de bulduk. İlk yarının bitimine doğru ikinci golü bulup devre arasına 2-0 girebilirdik. O zamana kadar da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarının başlarında Kayserisporlu oyuncunun ceza sahası dışından çok iyi bir şutu vardı. O şuta yapılacak çok bir şey olmuyor maalesef ve orada golü buldular. Biz tabii ki galibiyet için daha sonra birçok pozisyona girdik. Sahamızda içeride kazanmanın öneminin farkındayız. Daha sonra maçın sonlarına doğru yine birçok pozisyon oluşturduk. Çok tehlikeli pozisyonlara girdik. Cordoba’nın bir pozisyonu vardı daha sonra. Aklıma gelenlerden söylüyorum. Lima’nın bir kafa vuruşu çok tehlikeli olan pozisyonlardan. Daha sonra maçın son dakikalarına doğru Kayseri’nin sadece bir geçiş pozisyonu var. Onun haricinde genelde defans yaptılar’’ şeklinde konuştu.

"Maçın tamamını biz domine ettik"

Genel olarak takım oyunundan ve oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Pereira, "1 puanın onlar için iyi olduğunu düşünüyorum buradan. Biz şu anda 3 puan için oynadık alamadık belki 3 puanı ama sonuç olarak biz şu anda hep düşme potasının üzerindeyiz puan olarak. Şu anda içeride 2 puan kaybettik. Bundan sonraki deplasman maçımızda 3 puan almak için oynayacağız. Bir diğer açıdan bakarsak eğer oyunumuz gitgide daha iyiye gidiyor. Daha iyi bir oyun ortaya koymaya başladık. Bugün maçın nerdeyse tamamında maçı biz domine ettik. Sadece bugün eksi puan 3 puandı bizim açımızdan. Bugün Samsunspor maçında olan şeyler bugün de oldu. Örneğin 1-0 öne geçtiğimizde artık avantajı elimize almış oluyoruz ve avantajı elimize aldığımızda o skoru koruyabilmemiz gerekiyor. Topun daha çok kalması gerekiyor. Rakibi yormamız gerekiyor ama bugün maalesef olmadı. Bugün istatistiklere baktım ben. Daha çok top bizdeydi. Daha çok orta yapmışız. Daha çok şut atmışız. Daha çok pozisyona girmişiz. Sadece eksik olan goldü belki, ikinci goldü eksik olan’’ açıklamasında bulundu.