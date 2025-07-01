Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerine başladığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran, İstanbul’a geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Jhon Duran’ı İstanbul’a getirdi. Sarı-lacivertlilerde Futbol Direktörü Devin Özek, geçtiğimiz günlerde Kolombiya’ya giderek yıldız futbolcu ve menajeriyle anlaşma sağladı. Gece saatlerinde Kolombiya’nın Medellin şehrinden kalkan özel uçakla gelen Duran, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaptı. Devin Özek de Kolombiyalı futbolcuyla birlikte gelirken, genç oyuncuya ailesi de eşlik etti. Duran, pasaport kontrolünün ardından tekrar alana geçerek kendisini bekleyen helikoptere bindi.

Duran, yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Ocak ayında 77 milyon Euro bedelle Aston Villa’dan Al Nassr’a transfer olan Jhon Duran, 18 maçta forma giyerken 12 kez fileleri havalandırdı. 21 yaşındaki geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Aston Villa ve Al Nassr olmak üzere toplam 47 karşılaşmaya çıktı ve 24 kez gol sevinci yaşadı.