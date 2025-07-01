Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri bir araya getiren "Hayır Kumbarası" projesiyle sosyal dayanışmayı kurumsal bir zemine taşıyor. Sistem sayesinde hayırseverler, yardıma muhtaç bir ailenin su faturasını on-line olarak ödeyebiliyor.

"Bir iyilik binlerce kalbi sevindirir" anlayışıyla başlatılan proje kapsamında, Samsun’da ikamet eden ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların su faturaları, gönüllü destekçiler tarafından ödeniyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, ihtiyaç sahipleri titizlikle tespit ediliyor ve Hayır Kumbarası sistemine yüklenen faturalar, ödeme tarihine göre sıralanıyor.

Hayırsever vatandaşlar, belediyenin dijital platformu üzerinden ödeme yapmak istedikleri faturayı seçip, kredi kartı ile doğrudan ilgili kurum hesabına ödeme yapabiliyor. Faturaların doğrudan hak sahibi adına olması zorunlu tutulurken, Büyükşehir Belediyesi yalnızca aracılık görevini üstleniyor.

Sisteme yüklenen bin 35 fatura, hayırseverlerden ödeme bekliyor. Projeye dair detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi’ne başvurabiliyor.