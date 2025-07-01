Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle hastane bahçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında hastane bahçesinin yoğun ağaçlık bir alan olması kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.