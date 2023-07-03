Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 12 maddenin 8’i İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 3’ü Plan Bütçe Komisyonu’na, gündeme alınırken, 1 madde de ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ek süre verildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. oturum toplantısını 06 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.