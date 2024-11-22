Yozgat Açık Ceza Evi’nden firar ettikleri öğrenilen 3 kişi Yerköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye gezdikleri sırada şüphelendikleri üç kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Jandarmanın dur ihtirana uymayan ve kaçan üç kişi bölgede yapılan takip sonucunda yakalandı. yakalanan M.A. M.K. ve O.A.’nın Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettikleri öğrenildi. Gözaltına alınan üç kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.