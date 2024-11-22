Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenleri ziyaret ederek, hediyelerini verdi.

Beraberinde başkan yardımcısı ve birim müdürleriyle birlikte öğretmenleri okullarında ziyaret eden Başkan Subaşı, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.Öğretmenlerle sohbet ederek, talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Melek Mızrak Subaşı, öğrencileri de ziyaret ederek, istek ve düşüncelerini aldı. Başkan Subaşı, öğretmenlerin hayatımızdaki yerine değinerek, ‘’Benim de mezunu olduğum 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Edebali Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü şimdiden kutladık ve şehrimizdeki tüm öğretmenlerimize hediyelerini takdim ettik. Çocuklarımız, gençlerimiz ve bizler için ne kadar değerli olduklarını bir kez daha hatırlatarak tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.