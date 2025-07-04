Yozgat’ın Sorgun ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yozgat’ın ormanlık bölgelerinde nadir görülen vaşak, bir çobanın cep telefonu kamerasına takıldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın görüntülenmesi, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi.
Sorgun ilçesindeki ormanlık alanda gerçekleşen olayda çoban birkaç metre mesafede vaşağın durduğunu fark etti. Kısa süre sonra çalıların arasında kaybolan hayvanın görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: İHA