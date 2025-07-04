CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sağlık kontrolü sonrası KOM Şube ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Manavgat Belediyesi’ne yönelik ’rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk’ soruşturması kapsamında CHP’li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi. Bu kapsamda bugün Antalya’ya getirilen Kara, emniyetteki ifadesi öncesi Uncalı Semt Polikliniğine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Kara, KOM Şube ekipleri eşliğinde Antalya İl Müdürlüğüne emniyete götürüldü.