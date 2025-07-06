Kırgız Türkleri, Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde gelenek ve kültürlerini yaklaşık 3 bin yıllık tarihe sahip UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Boz Üylerde tanıtıyor.

Kırgızların yaşantısında önemli bir yer tutan Boz Üyler, 1917 yılında sabit konuta geçilmesine rağmen hala eski önemini korumaya devam ediyor. Binlerce yıllık geçmişe sahip çadırların yapımında önceleri hayvan postu, keçe ve ahşaptan başka bir şey kullanılmamasına rağmen şimdi farklı dayanıklı malzemeler de kullanılıyor. Yazın serin, kışın ise kış katının atılmasıyla sıcak olan Boz Üyler, anavatanında hala yaşam alanı olarak kullanılmaya devam ediyor.

Afganistan’ın Pamir Dağları’ndan göç eden Kırgız Türkleri, kendi geleneksel çadırları olan Boz Üylerden 12 tanesini Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde kurarak, adeta bir kültür obası oluşturdu. Yenifakılı’daki bu oba, Kırgızların zengin el sanatlarını, geleneksel yaşam tarzlarını ve misafirperverliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirildi.

Misafirler için arkadaşlarıyla geleneksel kıyafetler giyerek ikramlıklar hazırlayan ve kültürlerini tanıtmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Esmanur Bildirici, "Boz Üyleri eskiden yaşam alanı olarak kullanıyorduk. Şu an ise gelen misafirlerimize ikramlarımızı sunmak için kullanıyoruz ve kültürümüzü burada tanıtıyoruz" dedi.

Yenifakılı ilçesinde 12 Boz Üy kurulduğunu ve bu çadırların yukarıdan bakıldığında bir Türk bayrağı şeklinde konuşlandırıldığını ifade eden Gencekul Timur ise, gelecek sene obadaki çadır sayısını çoğaltacaklarını söyledi. Yazın serin, kışın ise sıcak olan Boz Üylerin çeşitli ebatlarının olduğunu aktaran Timur, "Oba çadırlarını daha önceden yaşam alanı olarak kullanıyorduk. Şimdi kültürel tanıtım amaçlı olarak kullanmaya başladık. Buralarda Kırgızların kültürlerini, obalarda yaşam tarzlarını, giyim kuşamlarını ve kendi el sanatlarımızı sergilemek amaçlı kullanıyoruz. Çadırlarımızın özelliği yazın serin oluyor, kışın ise sıcak oluyor. Kışın kışlık bölümünü atınca içerisini sıcak tutuyor. Yazın da yazlık bölümü atıyoruz ve içerisi serin oluyor. Kırgızistan’da hala bu çadırlarda yaşayan akrabalarımız var. Sadece keçeden yapılıyor, işleme ve desenlerini Kırgız desenlerinden yapıyoruz. Yozgat’ta şu an 12 tane çadırımız var. Nasip olursa seneye 12’ye 12 metre çapında Han Otağı çadırı getireceğiz" şeklinde konuştu.