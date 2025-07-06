Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda yapılan geleneksel şenliklerin 115’incisi yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişinin kol kola horon oynadığı anlar havadan da görüntülendi.

Dikmen Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, 115 yıl önce atalarından kalma yayla şenliği geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Sakarya’nın en yüksek noktası olan Dikmen Yaylası’nda düzenlenen şenliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Dikmen Mahalle Muhtarlığı ve sponsorlar tarafından organize edilen 2 gün 1 gecelik şenliğe katılan vatandaşlar gönüllerince eğlenip horon oynadı. Dikmen Köyü Karadenizliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Nihat Günbatı, kültürlerini 115 yıldır yaşattıklarını ve yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Günbatı, "Bu sene 115’incisini düzenliyoruz. Bu geleneğimizi ve kültürümü yaşatıyoruz, bundan sonrada yaşatmaya devam edeceğiz. Gençlere, kültürümüze sahip çıkmalarını öneririm. Çünkü kültürüne sahip çıkmayan nesil başka kültürleri benimser biz onu istemiyoruz. Biz, kültürümüzün nice yıllar boyunca yaşamasını istiyoruz. Biz aslen Trabzon Şalpazarı kökenliyiz. Dedelerimiz bu köyü gelip kurmuşlar. Karadeniz kültürünü burada yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.