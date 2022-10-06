Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Köprüköy İlçesinde gerçekleştirilen Yol Kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 19 parça tarihi eser ele geçirildi.

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