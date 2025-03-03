Gaziantep’te jandarma ekiplerince ilkokul öğrencilerine çeşitli konularda bilgilendirme eğitimi verilerek okul duvarlarını boyama etkinliği düzenlendi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Yamaçoba İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi ve ve boyama faaliyeti icra etti. Faaliyet kapsamında öğrencilere okul güvenliği, akran zorbalığı, çevre bilincinin oluşturulması, doğa ve hayvan sevgisi, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçiş ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar ile çocukların suçtan korunması konularında eğitim verildi.

Eğitimin ardından ise jandarma ekipleri ve Türk Kızılay Gaziantep Şubesi personelleri ile birlikte öğrencilerle okul duvarlarını boyama faaliyeti yapıldı.