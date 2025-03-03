İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi, bu yıl ilk kez düzenlediği dijital pazarlama konulu ‘Brand Craft’ adlı etkinlikte, 18 liseden 90 öğrenciyi bir araya getirdi. Büyük heyecana sahne olan etkinlikte gençler, meyve suyu sektöründeki bir firma için en iyi dijital pazarlama kampanyasını geliştirmek için yarıştı. 48 saatlik maraton sonunda Cihat Kora Anadolu Lisesi birinciliğe ulaşırken; İzmir Özel Türk Koleji Büyükçiğli Kampüsü ikinci, Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Liseli gençlerin proje yapma becerilerini geliştirmeyi, onlara üniversiteli olma deneyimini yaşatmayı hedefleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi, yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. İEÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Brand Craft 2025’ adlı dijital pazarlama simülasyonu etkinliğinde liseliler, Marcade isimli pazarlama simülasyonu üzerinden, en verimli ve kazançlı kampanyayı hazırlamak için ekipler halinde titizlikle çalıştı.

Kriterler belirlendi

Doğru hedef kitlesinin belirlenmesi, pazarlama faaliyetinin amacına uygun yapılması, yüksek kazanç elde edilmesi ve bütçenin verimli kullanılması gibi kriterlerin değerlendirildiği yarışmada öğrenciler, hazırladıkları kampanyayı jüriye sundu. Yarışmanın jürisinde; Marcade Kurucusu Önder Filiz, İEÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Esin Çağlayan, İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Alev Özer Torgalöz, İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Gürkaynak ve Tanıtım Daire Başkanı Hale Diledi Kazan Aksoy yer aldı. Yarışma sonunda ilk 3’e giren öğrenciler, büyük mutluluk ve coşku yaşadı.

"Deneyim ve fırsat"

İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı, böylesine başarılı bir etkinliğe imza atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Fakülte olarak liseli gençleri merkezine alan birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Prof. Dr. Çangarlı, "Gençlerle olmak, onların enerji ve ilgilerini görmek harika. Böyle etkinlikler sayesinde gençlerimiz, henüz lisedeyken İşletme Fakültesi öğrencilerinin gördüğü konularla tanışıyor, öğrendiklerini uygulayabilecekleri projeler yapıyor. Bu, çok değerli bir öğrenme deneyimi ve fırsat. Brand Craft; takım çalışması, oyunlaştırma ve dijital eğitimi içermesiyle günümüzün iyi öğrenme modelleri baz alınarak tasarlanmış bir etkinlik. Fakültemizdeki eğitimlerde ve etkinliklerimizde her zaman bu bilinçle hareket ediyor; gençlerimizin ilgisini çekecek, ufkunu açacak ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. ‘Brand Craft’ da işte bu fikirle ortaya çıkan ve kesinlikle amacına ulaşan bir etkinlik oldu" diye konuştu.

"Projelere devam edeceğiz"

Brand Craft’ın sadece bir yarışma olmadığını dile getiren Prof. Dr. Çangarlı, "Gençlerimiz; üniversiteli ağabey ve ablalarıyla konuştu, akademisyenlerimizle sohbet etti, kampüste vakit geçirdi, iki gün boyunca üniversite ortamını deneyimledi. Onların gözündeki mutluluğa ve özgüvenlerine tanık olmak, bizi de çok mutlu etti. Gençlerimiz, ne olursa olsun fikirlerini söylemekten, düşüncelerini projeye dönüştürmekten, daima yeniliğe odaklanmaktan vazgeçmemeli. Brand Craft, bu anlamda da güzel bir örnek oldu. Hep söylediğimiz gibi biz, ‘İzmir’in tamamını kampüsümüz’ olarak görüyoruz. Dolayısıyla fakülte olarak kendi alanımızla ilgili gençlere katkı sağlayacak, onların gelişimlerini hızlandıracak etkinlikler ve projeler geliştirmeye, iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm gençlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.