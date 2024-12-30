Gaziantep’te jandarma ekiplerince ilkokullardaki 534 öğrenci ve 23 öğretmene okul güvenliği eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yavuzeli, Araban ve Oğuzeli ilçelerinde bulunan ilkokullardaki 534 öğrenci ve 23 öğretmene okul güvenliği eğitimi verildi. Eğitim kapsamında çocukları suçtan koruma, akran zorbalığı, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçiş ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.