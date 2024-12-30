Ordu’da uluslararası fındık ihracat ve pazarlama alanında faaliyet gösteren bir firma, şirketin kurulduğu 1930 yılında yapılan tabelayı günümüzde halen kullanıyor.

1930 yılında Ordu’da ‘Küçük Hasan’ lakabıyla anılan Hasan Çebi tarafından kurulan ve o günden bugüne fındık sektöründe kesintisiz faaliyet gösteren firma bugün 3. kuşak torunlar tarafından yönetiliyor. Firma kuruluşundan bu yana 1930 yılında yaptırılan tabelayı halen kullanıyor.

Altınordu şehir merkezindeki binasından 1997 yılında tamamlanan bugünkü modern tesislerine taşınan firma, 95 yıllık tabelayı yeni tesislerinin giriş kapısına asarak hatırasını yaşatıyor.

Ordu Valisi Muammer Erol, asırlık tabelayı halen kullanan firmanın entegre üretim tesislerini ziyaret ederek işletme sahiplerinden bilgi aldı. Vali Erol, Ordu’nun ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı firmaya teşekkür etti.