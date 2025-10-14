Denizli’de jandarma ekiplerinin tefecilik yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 12 adet 15 milyon TL’lik senet ele geçirildi. 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Çekirdeksiz üzümler koruma altında
Çekirdeksiz üzümler koruma altında
İçeriği Görüntüle

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tefecilik yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Buldan, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda 12 adet toplam değeri 15 milyon TL olan senetler, 37 bin 500 avro, 3 bin 250 dolar, 9 adet altın, 149 adet boş senet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 443 adet tabanca fişeği, 4 adet cep telefonu ve muhtelif dokümanlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA