Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretim tekrar başladı ve ekmekler, Halk Ekmek Büfeleri ile Halk Marketlerde yerini aldı. Sabahın erken saatlerinde Merkezefendi Halk Ekmek Büfelerini ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halkın ekmeği Merkezefendi Halk Ekmek yeniden sofralarımızda. Bize sonsuz güvenen ve destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, ilçedeki faaliyetlerini sürdürüyor. Üretimin yeniden başlamasıyla birlikte ekmekler, Halk Ekmek Büfeleri ile Halk Marketlerde vatandaşlara sunuldu. Başkan Doğan, sabahın erken saatlerinde, ilçeye kazandırılan Merkezefendi Halk Ekmek Büfeleri’ni ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Merkezefendililer, Başkan Doğan’a gayreti için teşekkür ederek, desteklerini ifade etti.

"Daha fazla mücadele edeceğimize söz veriyorum"

Sürecin ilk anından itibaren kendilerine büyük bir güven duyulduğunu ve destek verildiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halk Ekmek Fabrikamız bir gün aradan sonra tekrar faaliyete girdi. Halkın ekmeği, Halk Ekmek Büfelerinde ve Halk Marketlerde satışa başladı. Merkezefendi Halk Ekmek bugün itibarıyla tekrardan halkın sofralarında yer alacak. Yeni büfelerimizle farklı mahallelerimizde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu süreçte bize sonsuz güvenen ve destek veren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Onlar için daha fazla mücadele edeceğimize söz veriyorum" diye konuştu.