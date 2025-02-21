Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çine ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki yaşlı çınarı unutmadı.

Aydın genelinde yalnız yaşayan yaşlı çınarları unutmayan jandarma ekipleri, ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Çine ilçesi Esentepe Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki Dudu teyzeyi ziyaret etti. Teyzenin sağlık durumunun kontrolünü yapan ekipler, ihtiyaç ve sıkıntılarını da tespit etti. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan paylaşımda "Aydın İl Jandarma Komutanlığınca bizlerin kıymetlisi olan ve genel olarak tek başına yaşamını sürdüren değerli büyüklerimizi gerek devriyelerimiz gerekse bizzat gidilerek ziyaret etmeye devam etmekteyiz. Bu kapsamda değerli büyüğümüz Dudu teyzemizi (87) evinde ziyaret ettik, sağlık durumu ve ihtiyaçlarını tespit ettik" ifadeleri yer aldı.