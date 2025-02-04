Kırıkkale’de jandarma ekipleri, soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara yem bıraktı. Bir tilkinin beslenme görüntüleri fotokapan kamerasıyla kaydedildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk hava şartlarında yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Ekipler, Sulakyurt ve Delice ilçelerindeki yüksek rakımlı bölgelere giderek, doğaya hayvanlar için yem bıraktı. Fotokapanlarla kaydedilen görüntülerde bir tilkinin yemleme noktasına gelerek beslendiği görüldü.