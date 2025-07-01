Aydın’da jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında bir şüphelinin çantasında yapılan aramada bir poşet içerisindeki 3 adet sakız paketinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Germencik ilçesi İzmir-Aydın Otoyolu Germencik gişelerinde yapılan kontrol esnasında A.K. (36) isimli şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 1 adet poşet içerisinde 3 adet sakız paketinde uyuşturucu madde ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.