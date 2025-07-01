SUBÜ Personel Daire Başkanlığı, kurumun şube müdürlerine yönelik olarak ‘Disiplin Soruşturması Sürecinde Doğru Adımlar’ başlıklı bir eğitim programı düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı, Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde şube müdürlerine yönelik olarak ‘Disiplin Soruşturması Sürecinde Doğru Adımlar’ başlıklı bir eğitim programı düzenledi. Üniversite Lokalinde düzenlenen ve SUBÜ Hukuk Müşaviri Av. Kübra Şahin Şan tarafından verilen eğitimde katılımcılara; disiplin soruşturması sürecinin başlatılması, ön hazırlık yapılması, sürecin yürütülmesi, savunma hakkı ve karar aşamaları hakkında bilgiler verildi. Kamu personelinin görevleri sırasında karşılaşabileceği disiplin soruşturmalarında mevzuata uygun şekilde hareket edilmesinin öneminin vurgulandığı eğitimde, özellikle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde disiplin cezalarının dayanakları ve uygulanma usulleri, örnek olaylar üzerinden katılımcılara anlatıldı.

Disiplin soruşturması sürecinin hukuka uygun, şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı programın sonunda, Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şube Müdürü Meryem Demir Satılmış tarafından Av. Kübra Şahin Şan’a teşekkür belgesi takdim edildi.